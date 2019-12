Manovra, ambiente ed energia: dal Green new deal alla plastic tax Dal piano green alla plastic tax, al bonus facciate. Arriva il preavviso di 40 giorni per le contestazioni del mancato pagamento di bollette di Nicoletta Cottone

La manovra non cambia più: ecco tutte le novità

5' di lettura

Nella manovra sono contenute misure per ambiente ed energia. Dal piano di investimenti pubblici per sviluppare il Green new deal alla plastic tax, passando per la rigenerazione urbana, il recupero edilizio con il bonus facciate. Ecco tutte le novità contenute nella legge di bilancio per il 2020.

Bonus facciate

Varato il Bonusa facciate: prevede la detraibilità dall’Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020, relative agli interventi, per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (Dm lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444). La detrazione include quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna dell’edificio.

Centro studi sui cambiamenti climatici

Nell’ambito del Green new deal, nasce, con sede a Venezia, il Centro di studio e ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con l’obiettivo di assicurare la piena adesione dell’Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile.

Elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale

In manovra anche misure che prevedono contributi ai comuni per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Previsti lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale, come il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per il 2022.

Efficienza emergetica

Prorogate per l’anno 2020 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.