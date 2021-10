Manovra, agli ammortizzatori 1,5 miliardi. Si arriva a 3 miliardi con le risorse del cashback. Orlando: saranno universali

Ascolta la versione audio dell'articolo

La manovra conterrà misure in deficit per 23,4 miliardi (pari all’1,245% del Pil): è quanto si evince dalla tabella contenuta del Documento programmatico di Bilancio. Gli effetti finanziari calcolati nel Dpb tengono conto anche dell’impatto sul 2022 delle misure del decreto fiscale collegato (tra cui circa 300 milioni della dilazione dei pagamenti delle cartelle).

Ammortizzatori sociali

Per gli ammortizzatori sociali nel 2022 ci saranno a disposizione almeno 3 miliardi, di cui 1,5 miliardi di nuove risorse, come si evince dalla tabella del Dpb, e un altro miliardo e mezzo già appostato con la sospensione del cashback. Il programma di incentivi ai pagamenti elettronici per il secondo semestre 2021 era stato sospeso in primavera, prevedendo esplicitamente che le risorse liberate venissero destinate alla riforma degli ammortizzatori.

Orlando, nuovi ammortizzatori saranno universali

Per la riforma degli ammortizzatori sociali «mi pare che ci siano le coperture per le prestazioni su cui abbiamo lavorato in questi mesi. Sarà in senso universalistico, potenzierà la Naspi e consentirà anche di avere strumenti che garantiscano, legando gli ammortizzatori sociali alla formazione, di gestire in meglio le transizioni industriali, in particolare le digitali ed ecologiche». È quanto ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla prossima manovra, a margine della seduta alla Camera.

Due miliardi per investimenti pubblici in 2022

Due miliardi circa di spesa per gli investimenti pubblici nel 2022 in manovra. È quanto si evince dal Dpb.

Sei miliardi nuovi fondi a fisco, altri 2 già stanziati

Per «ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese» in manovra ci saranno per il 2022 circa 6 miliardi (0,317% del Pil) di nuovi fondi. Secondo il Documento programmatico di bilancio, a queste risorse vanno aggiunti i 2 miliardi già stanziati lo scorso anno, contenuti in un apposito fondo per il calo delle tasse, che il governo si è già impegnato ad utilizzare come anticipo della delega fiscale. Le misure saranno introdotte, specifica il Dpb, con «successivi provvedimenti normativi». Vengono anche appostati circa 700 milioni in più per il 2023 e circa 225 milioni nel 2024.