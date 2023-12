Ponte sullo Stretto, arriva emendamento in manovra: rimodulati i fondi

Il ministero dell’Economia: nessuna proroga

Da registrare comunque i paletti molto rigidi fissati dal Mef. Il ministero dell’Economia e delle finanze, in una nota, esclude infatti (e smentisce) «qualsiasi ipotesi di proroga del superbonus circolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa».

Ciriani: manovra sarà approvata nei tempi previsti»

«Stiamo a quanto previsto dal calendario ufficiale per cui al Senato l’approdo in Aula è tra il 18-19 e 20 dicembre. Noi lavoriamo perché questo sia possibile, compatibilmente all’atteggiamento dell’opposizione in commissione, a cui abbiamo garantito la possibilità di approfondire i macrotemi su cui il governo ha voluto soffermarsi. Ci sono emendamenti già depositati, altri li depositeremo credo in giornata. Poi vi sarà l’avvio della discussione approfondita in commissione. Speriamo non ci siano ritardi ma sicuramente la manovra, come sempre, sarà approvata nei tempi previsti dalla legge» ha aggiunto Ciriani.

Opposizioni abbandonano lavori commissione

Le opposizioni in mattinata hanno abbandonato i lavori della commissione Bilancio sulla manovra. «Ci rifiutiamo - ha spiegato la Dem Beatrice Lorenzin - di fare una discussione generale su cose che devono ancora arrivare: hanno annunciato degli emendamenti che non arrivano, vogliamo sapere se se alcuni argomenti saranno assorbiti o meno, il governo ha avuto più di un mese di tempo e ora ci troviamo a pochi giorni dal Natale in questa situazione in cui non abbiamo un quadro chiaro»



Fieg: la manovra lasci inalterato il sostegno all’editoria

Intanto Il Consiglio generale della Federazione italiana editori giornali, riunitosi oggi, «considerato il permanere della grave crisi del settore, rinnova l’appello al governo, al Parlamento e alle forze politiche per mantenere inalterate, rispetto allo scorso anno, le risorse destinate all’editoria nella legge di Bilancio 2024». «La prevista rilevante riduzione dell’importo complessivo delle risorse per il contrasto alla crisi e per sostenere il passaggio al digitale mette a rischio il settore e, con esso, lo stesso pluralismo dell’informazione e la libertà di stampa», si legge in una nota della Federazione.



