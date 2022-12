Manovra, arriva la norma «salva calcio». Scudo penale in discussione

Lo scudo penale

Proprio questa sanzione, secondo il nuovo meccanismo in cantiere, permetterebbe di estinguere i reati per errori formali, come ipotizzato nelle scorse ore dal viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto scatenando la polemica delle opposizioni. Opposizioni che con Chiara Gribaudo (Pd) spingono per un emendamento che cancella la responsabilità solidale dei professionisti nella comunicazione di inizio attività di una partita Iva in odore di evasione poi chiusa dall’agenzia delle Entrate. La richiesta è bipartisan, avanzata anche da Andrea De Bertoldi (Fi), e dovrebbe essere accolta dal governo.

Soglia Pos a 30 euro

Mentre la battaglia continua sulle pensioni, è ormai dato per certo l’abbassamento da 60 a 30 euro del limite di pagamenti entro il quale i commercianti potranno pretendere i contanti senza incappare in sanzioni. In arrivo c’è poi, come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri, il taglio del 25% nella base imponibile della tassa sugli extraprofitti.

Il pacchetto Sud

Un pacchetto di almeno cinque norme sarà dedicato al Sud, e tradurrà in pratica la proroga della decontribuzione per le nuove assunzioni e il ritorno del credito d’imposta per gli investimenti in nuovi macchinari. In quel capitolo troveranno spazio anche le norme di rilancio per le Zone economiche speciali e le aree terremotate.

In pista ci sono poi la miniproroga del Superbonus al 31 dicembre, stabilizzazioni e assunzioni in settori etichettati come «strategici» nella Pubblica amministrazione, norme su borse di studio e sociale mentre soprattutto dalle parti della Lega si spinge per una riformulazione con 100 milioni in più per il fondo di solidarietà dei Comuni.