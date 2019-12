Manovra, in arrivo emendamento governo su plastic tax e auto

In 2021 ancora 19 mld clausole, 25,8 mld in 2022

Non solo. L’Upb spiega anche che nel 2021 e nel 2022 rimane «una forte presenza delle clausole di salvaguardia che, disattivate solo per un terzo nel 2021 e un decimo nel 2022, sono ancora presenti nei conti per importi pari rispettivamente all’1,0 e all'1,3 per cento del Pil (in valore assoluto 19 miliardi nel 2021 e 25,8 nel 2022)». E che né la Nota di aggiornamento al Def né il Dpb hanno fornito indicazioni programmatiche sul futuro trattamento delle clausole.

