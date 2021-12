Manovra, dagli asili nido ai congedi di paternità le misure per la famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, diventa strutturale dal 2022: è confermata la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno. Per le donne, è riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità a determinate categorie di lavoratrici e a determinate condizioni. Sempre a sostegno delle lavoratrici madri, arriva per il 2022 l’esonero in via sperimentale del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle dipendenti del settore privato. Aumenta la quota del Fondo di solidarietà comunale destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido.

Sono alcune delle misure a sostegno della famiglia previste dalla legge di Bilancio. Il provvedimento si appresta a ottenere il via libera definitivo, in seconda lettura, da parte della Camera. Si delinea un ok senza modifiche rispetto alla versione già approvata a Palazzo Madama. Ecco, in estrema sintesi, alcune delle soluzioni previste a sostegno delle famiglie.

Asili nido

La manovra incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (Fsc) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro il 2027, considerando anche il servizio privato.

Congedo paternità strutturale dal 2022

La manovra rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo,confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

Lavoratrici madri dipendenti, esonero contributivo del 50%

In via sperimentale, per il 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro.