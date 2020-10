Manovra, dagli asili nido al superbonus fino al 2023 alla rateizzazione delle tasse ai fondi per il tpl: la pioggia di richieste dei partiti

Fisco: M5s, nuova rateizzazione per chi non riesce a pagare

I Cinque Stelle premono anche per una nuova rateizzazione delle cartelle fiscali per chi non riesce a pagare. «Sulla scadenza del termine di sospensione delle cartelle e degli atti di riscossione, fissato per oggi (ieri, 15 ottobre, ndr) - si legge in una nota del capogruppo pentastellato in commissione Finanze del Senato Emiliano Fenu -, occorre trovare una soluzione che possa contemplare anche un'ulteriore rateizzazione. La situazione economica ci impone di intervenire per venire incontro ai contribuenti, alle imprese, a coloro che hanno dichiarato ma non sono stati in grado di adempiere nei termini. Come MoVimento 5 Stelle stiamo quindi pesando a una nuova rateizzazione o ripresa della rateizzazione per chi non è riuscito a pagare».

Fondi a Tpl e scuola, giù tasse sul lavoro: le priorità del Pd

Assegno unico (come anche Italia Viva), sostegno ai settori particolarmente colpiti dal Covid come turismo, cultura, e spettacolo. E poi ancora tra le priorità che il Pd ha messo in evidenza in vista della manovra rientrano il rifinanziamento di tpl, scuola, università, ricerca, asili nido (analoga richiesta è stata avanzata da LeU) mentre sul fronte del fisco i Dem chiedono di «continuare sulla strada della riduzione delle tasse ai lavoratori e alle imprese iniziata con la manovra dello scorso anno».

Assegno unico e via plastic-sugar tax: il pressing di Italia Viva

Italia Viva chiede di concentrare le risorse a disposizione su due filoni principali: la riduzione delle tasse e le misure che spingono la crescita. Nel pacchetto di misure proposte dai renziani, in cima alla lista ci sono l'eliminazione di plastic e sugar tax e un finanziamento «adeguato» per l'introduzione dell'assegno unico dal 2021 (l’assegno unico è priorità anche per il Pd), da abbinare alla riforma delle aliquote Irpef da far scattare nel 2022 seguendo la linea guida di un fisco “più leggero e più semplice”. Per il rilancio della crescita, Iv chiede incentivi per favorire le aggregazioni di imprese, una proroga del credito d'imposta per le spese sostenute durante la quotazione in Borsa e un ulteriore rafforzamento dei Pir, i piani individuali di risparmio.

LeU: asili nido e più soldi a medici-infermieri

Salute come obiettivo prioritario, per prima cosa con il rafforzamento della sanità territoriale e un maggiore riconoscimento del lavoro svolto da medici infermieri così duramente impegnati sul fronte Covid. È questo, a quanto si apprende, il cuore della proposta avanzata da LeU al tavolo sulla manovra. Altri punti cardine del pacchetto di interventi da finanziare con la prossima legge di Bilancio più asili nido come strumento principale per sostenere l'occupazione femminile (in questo il partito è in linea con il Pd), una riforma fiscale centrata sulla equità e la trasparenza, estensione delle tutele riconosciute ai lavoratori, a partire dalla cassa integrazione.

Lo scontro sui licenziamenti

Intanto le ultime ore hanno registrato uno scontro sul blocco dei licenziamenti. Proroga impossibile per il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ma il governo lavora all'ipotesi di proroga per quelle aziende che useranno la cassa Covid o la decontribuzione alternativa alla Cig.