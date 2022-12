Manovra, la Ragioneria riscrive le coperture dello smart working per i fragili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna in commissione Bilancio di Montecitorio il testo della manovra di fine anno. I tempi per l'approvazione dovrebbero subire uno slittamento di qualche ora a causa della norma che stanzia 450 milioni per i Comuni priva di copertura e che per questa ragione è finito sotto la scure della Ragioneria che ha chiesto di stralciarlo oltre ai rilievi su 44 emendamenti che dovranno essere corretti in gran parte sempre per problemi di coperture. Tra questi anche la norma sullo smart working. Il testo dovrà quindi tornare in commissione per correggere l'errore. Nel frattempo la seduta è stata sospesa fino alle 15,30.

Voto di fiducia atteso venerdì

Poi altre due potrebbero bastare alla commissione per espungere dal testo della legge di bilancio la norma che stanzia 450 milioni di euro per i Comuni, approvata senza coperture per errore nella notte fra martedì e mercoledì in commissione. Quindi si tornerà in Aula dove il governo porrà la questione di fiducia, su cui la Camera voterà 24 ore dopo.

Smart working, copertura riscritta

La proposta di consentire lo smart working fino al 31 marzo per i lavoratori pubblici e privati fragili anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, contenuta in un emendamento approvato alla manovra, “prende a riferimento una platea di soggetti che potrebbe differire” da quella del decreto del 2020 e quindi “comporta oneri di sostituzione del personale scolastico interessato dalla disposizione non quantificati in apposita relazione tecnica e privi della necessaria copertura finanziaria, pertanto si esprime parere contrario”. Viene dunque indicata una riformulazione assentibile che prevede “per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 1” una spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023 cui si provvede con il fondo per le esigenze indifferibili.

Lo scontro tra maggioranza e opposizione

Già è successo innumerevoli volte che provvedimenti approvati in fretta abbiano avuto problemi nel vaglio della Ragioneria. E la prima manovra firmata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti alla fine non fa eccezione. Certo, l’iter è stato inevitabilmente complicato dalla gestazione delle modifiche su cui si è consumato più di uno scontro sia con le opposizioni sia tra i partiti della maggioranza. I soldi a disposizione per le richieste parlamentari erano pochi - 400 milioni, la metà utilizzati nel maxi-pacchetto di modifiche proposte dal governo - e le istanze che hanno trovato posto, alla fine, come sempre moltissime.

Le modifiche approvate

Anche se per la maggior parte di modesta entità. Per accontentare il più possibile le forze politiche si sono così aumentate ad esempio le pensioni minime, ma solo per gli over 75, o è arrivata la possibilità di rinegoziare il mutuo, ma solo fino a 200mila euro e con tetto Isee. Strumento che alla fine è stato introdotto, insieme al voto alla maturità, per sostituire la 18app con la nuova carta giovani, che tanto ha fatto infuriare Matteo Renzi.