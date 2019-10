Manovra, “bilaterali” di Conte con i partiti prima del vertice di maggioranza In programma anche un incontro con gli amministratori locali delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia e interessate dal decreto legge sul sisma, uno dei provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri

Girandola di riunioni e faccia a faccia per il premier Giuseppe Conte in vista del vertice di maggioranza (sollecitato dai 5 Stelle) su manovra e decreto fiscale, in programma a Palazzo Chigi alle 17, quindi a ridosso del Consiglio dei ministri, previsto alle 19, ma non ancora convocato. In mattinata, dopo la polemica innescata dal leader M5S sui capitoli della legge di bilancio manette agli evasori, costi delle carte di credito e regime fiscale delle partite Iva, Conte ha visto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

A seguire, l’agenda del premier elenca una serie di "bilaterali" con le delegazioni dei partiti della maggioranza: Dario Franceschini e Antonio Misiani per il Pd e Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Italia Viva, mentre per LeU dovrebbe vedere Roberto Speranza, di rientro a Roma dal G20 dei ministri della Salute in Giappone nel tardo pomeriggio. In programma per Conte anche un incontro con gli amministratori locali delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia e interessate dal decreto legge sul sisma, uno dei provvedimenti all'ordine del giorno del Cdm.

In attesa del vertice, che dovrebbe fissare le priorità e le misure della legge di Bilancio approvata "salvo intese" nella notte del 15 ottobre, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha invitato il Governo a «trasformare i capitoli di spesa in cantieri aperti e in opere utili da realizzare in tempi ragionevoli». Parlando al Forum Conftrasporto di Cernobbio Sangalli ha sottolineato come il blocco degli aumenti delle aliquote abbia «evitato di spalancare la porta alla recessione e dal punto di vista fiscale è stata evitata una grave ingiustizia, sociale perché l'Iva avrebbe colpito le fasce più

deboli».