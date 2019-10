Manovra, bonus bebè in tre fasce: più risorse per pagare il nido

Carta bimbi

Il bonus multiservizi caricato su voucher e utilizzabile sia per pagare la retta del nido sia per la baby sitter o altre forme di aiuto per la cura dei bambini da zero a tre anni passa da 1.500 euro l’anno a 3mila euro per i nuclei con reddito Isee da 25mila euro fino a 40mila euro, e da 1.500 a 2.500 euro per i nuclei sopra i 40mila euro. Infine, come detto, il congedo parentale, che aumenta di due giorni passando da 5 a 7 giorni.

Manovra, Conte: falso che metta nuove tasse, è redistributiva

La riforma dell’assegno unico

Per la più ampia riforma dell’assegno unico l’appuntamento è rinviato a primavera, quando il governo varerà l’annunciato “family act”, ovvero il disegno di legge collegato alla manovra. Intanto in Commissione Affari sociali alla Camera sono stati rinviati di una settimana i termini per la presentazione degli emendamenti al ddl delega per la riforma presentato da diversi parlamentari. Il testo prevede un riordino delle attuali prestazioni a favore delle famiglie con minori che, a regime, potrebbe andare in porto solo con una maggiore dotazione finanziaria di 8-9 miliardi, portando da 15 a 24 i miliardi che finanziano il futuro assegno unico e la dote servizi. Uno scalino difficile da affrontare, dati i vincoli di bilancio.

■ Tasse su sigarette e cartine, bonus bebé e casa: le sorprese della manovra

■ Dal fondo Imu-Tasi agli investimenti in efficienza energetica, le misure in arrivo per i Comuni