Manovra, il bonus per i pagamenti tracciabili raddoppia

In entrambi i casi lo scoglio principale resta quello delle coperture. Visto che la nuova detrazione così come il cashback (l’altro pilastro immaginato come incentivo alla tracciabilità) poggiavano nelle intenzioni su una rimodulazione delle aliquote Iva. Ipotesi su cui si è acceso un duro confronto all’interno della maggioranza. In particolare tra i renziani di Italia Viva che hanno ribadito la loro indisponibilità a votare un aumento dell’Iva in Parlamento e il Pd che con il capodelegazione nell’Esecutivo, Dario Franceschini, ha ribadito via Twitter che non c’è nessuna volontà di aumentarla.

Al contrario, senza toccare le aliquote si studia come ridurre l’impatto dell’Iva sulla spesa delle famiglie attraverso il cashback, ossia una restituzione mensile o trimestrale dal 2 al 4% degli importi spesi con moneta elettronica direttamente sull’estratto conto. Gli esempi sono stati fatti proprio dal premier Giuseppe Conte: «Il mio obiettivo è consentire di abbassare l’Iva e stiamo lavorando per farla scendere sulle bollette dal 10 al 5 % così come abbassare all’1% l’Iva su prodotti come il pane, il latte e la frutta». Ma attenzione: non si tratta di creare nuove aliquote Iva in base ai prodotti e alle modalità di pagamento, ma di agire sull’impatto finanziario attraverso le restituzioni. Anche qui, coperture permettendo.