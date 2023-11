Manovra, da Bruxelles arriva un sì con riserva. Bocciata la Francia

Ascolta la versione audio dell'articolo

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES - La Finanziaria del Governo italiano ha ottenuto oggi, martedì 21 novembre, un benestare con riserva da parte della Commissione europea. Bruxelles ritiene che il bilancio non sia «pienamente in linea» con le recenti raccomandazioni-paese, e chiede a Roma «di essere pronta a introdurre le misure necessarie» per rimettere in careggiata le finanze pubbliche. Di fatto, il giudizio conferma la probabile apertura nel 2024 di una procedura per deficit eccessivo.

Due rilievi da Bruxelles

L’esecutivo comunitario prende atto degli sforzi sul fronte delle finanze pubbliche, ma mette l’accento su due aspetti. Prima di tutto, il denaro risparmiato grazie all’abolizione delle misure di sostegno in campo energetico (pari all’1% del PIL) dovrebbe essere usato per ridurre il debito, mentre in realtà, secondo Bruxelles, sarà utilizzato dal governo per nuove spese. In secondo luogo, la Commissione non è convinta del reale andamento della spesa pubblica.

In primavera, Bruxelles aveva stabilito che la spesa primaria netta non dovesse aumentare nominalmente nel 2024 di oltre l’1,3% del PIL (si veda Il Sole/24 Ore del 25 maggio). In questo senso, la Finanziaria prevede – secondo la Commissione - un incremento dello 0,9% del PIL. Tuttavia, nel frattempo è aumentato il livello di spesa nel 2023, con il risultato che l’effetto trascinamento 2023-2024 avrebbe dovuto imporre al governo italiano maggiore cautela sull’incremento della spesa.

Giudizio più severo sulla Francia

Bruxelles chiede quindi a Roma di essere pronta a introdurre misure per rimettere in careggiata i conti pubblici - nella stessa condizione sono paesi solitamente ortodossi, come la Germania e l’Olanda. (Da notare che il giudizio inviato alla Francia è assai più netto: la Finanziaria francese è ritenuta “non in linea” con le raccomandazioni-paese). Ciononostante, sempre Bruxelles ritiene che la politica economica del governo italiano sia tra le più restrittive dei paesi della zona euro.

Probabile procedura per deficit eccessivo in primavera

A bocce ferme, rimane probabile in primavera l’apertura di una procedura per deficit eccessivo (previsto al 4,4% del PIL nel 2024), quando verrà a scadere la sospensione delle regole di bilancio decisa al momento dello scoppio della pandemia. D’altro canto, ancora una volta, l’Italia è ritenuto tra i paesi segnati da uno squilibrio macroeconomico, per via dell’elevato debito pubblico e della bassa competitività. Nella stessa situazione sono la Germania, la Francia, l’Olanda e altri otto paesi.