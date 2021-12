Caro bollette, si valuta contributo solidarietà dai redditi oltre i 75mila euro. Confermato il taglio Irpef

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo valuta l’ipotesi di un contributo di solidarietà da parte dei redditi più alti per sterilizzare gli aumenti delle bollette per le famiglie. La proposta è stata discussa in cabina di regia questa mattina e il premier Mario Draghi durante la cabina di regia che precede il Consiglio dei ministri. Il premier ha ascoltato le opinioni dei rappresentanti dei partiti di governo. La maggioranza è apparsa divisa. L’idea sarebbe di annullare gli effetti del taglio dell’Irpef per i redditi sopra i 75mila euro.

L’emendamento del governo alla legge di bilancio all’esame del Senato confermerà l’accordo raggiunto tra i partiti di maggioranza al ministero dell’Economia per un intervento sul fisco da 8 miliardi: taglio strutturale di 7 miliardi di Irpef, 1 miliardo di Irap a partire dal 2022. Il testo è all’esame del Consiglio dei ministri in corso.

Guerra (Mef): migliora la distribuzione delle tasse

«Ci sono valutazioni in corso per migliorare il profilo distributivo della manovra anche per tenere conto delle richieste dei sindacati. Il punto di convergenza sarà un miglioramento del profilo distributivo anche con interventi temporanei che tengano conto delle famiglie più disagiate e del caro bollette» ha detto la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra (Leu).

Il governo, secondo quanto annunciato dal premier nella cabina di regia che ha preceduto il Consiglio dei ministri, sta valutando un contributo di solidarietà a carico di redditi sopra i 75mila euro per sterilizzare almeno in parte gli aumenti dei costi delle bollette energetiche per le famiglie. Il taglio Irpef previsto dal governo in manovra sarebbe di 247 euro per i redditi oltre i 75mila euro, per un costo totale che sarebbe tra i 250 e i 270 milioni di euro. La proposta sarebbe quella di sospendere l’entrata a regime del taglio nel 2022 e forse anche nel 2023 per contrastare con quelle risorse il rincaro delle bollette.

Sulla proposta la maggioranza è però divisa. Si tratterebbe della idea di annullare per uno o due anni gli effetti del taglio dell’Irpef per i redditi sopra i 75mila euro (valore, 248 milioni). Sull’intervento si sarebbero detti a favore Pd, Leu e M5s, mentre avrebbero espresso i loro dubbi Lega, Fi e Iv.