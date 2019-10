Manovra, caccia a 5 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva I 5 miliardi finiti nella versione finale della Nadef a gonfiare il capitolo antievasione fino a portarlo a quota 7 miliardi continuano ad agitare la maggioranza di Marco Rogari e Gianni Trovati

Ecco cos'è e perché è così importante la Nadef

La proroga delle misure fiscali sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni, insieme alla replica di altri interventi analoghi, offre quasi 2 miliardi di coperture alla manovra. È un dato matematico, fondato sull’esperienza degli anni scorsi. Ma le certezze, per ora, finiscono qui.

Il lavoro di costruzione della legge di bilancio da 29 miliardi ipotizzata dal Governo Conte-2 è appena iniziato. E a deciderne l’esito, più dei giorni complicati che la nuova maggioranza ha appena vissuto, saranno le prossime settimane.

Non solo perché la Nadef è per sua natura un documento programmatico. Il fatto è che in questo caso, complice lo scontro fra Pd, M5S e Italia Viva sull’ipotesi di raccogliere dall’Iva 5 miliardi (anticipata sul Sole 24 Ore di domenica 29 settembre), la colonna delle coperture è accompagnata da un punto interrogativo quasi a ogni voce. Al punto che ancora si guarda al cambio di commissione Ue, a novembre, come occasione per spuntare nuovi margini soprattutto sul piano degli investimenti verdi.

