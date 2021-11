Manovra, cambia il bonus affitti per gli under 31: scende limite alla detrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bonus affitti per studenti tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un limite annuo alla detrazione del 20% del canone che scende da 2.400 a 2mila euro. Nel testo della Manovra pronta ad approdare al Senato per l’esame in prima lettura sono state apportate alcune modifiche rispetto alla versione del provvedimento uscita dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre. Tra le limature, oltre a quelle che riguardano i bonus edilizi, le pensioni e il reddito di cittadinanza, ce n’è una che interessa i giovani: si tratta del bonus affitti per gli under 31, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. A differenza delle altre correzioni, sulle quali si sta ancora ragionando, in questo caso il restyling appare definitivo. Confermato invece l’impianto delle agevolazioni per giovani che acquistano la prima casa.

Cosa prevedeva la norma uscita dal Cdm

La norma, così come uscita dall’esame del Consiglio dei ministri, prevedeva uno sconto fiscale per i giovani da 20 a 31 anni che vanno a vivere da soli prendendo una casa o una parte di essa in affitto come abitazione principale. Per i primi quattro anni i ragazzi avrebbero potuto ottenere una detrazione del 20% dell’ammontare del canone di locazione nel limite massimo di 2.400 euro.

La misura in arrivo al Senato

Nell’ultima versione della norma cambiano le regole per la detrazione fiscale. Se infatti la soglia dello sconto fiscale resta al 20% del canone, viene introdotto un tetto minimo che in ogni caso riconoscerà 991,6 euro anche quando il quinto dell'affitto sia più basso. Si abbassa, però rispetto alla bozza di fine ottobre, da 2.400 a 2mila euro il limite annuo alla detrazione. In sintesi, la detrazione spetta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione (legge 431/98), per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale.

Più fondi ai Comuni per gli asili nido

Rimanendo alle misure per i giovani, in questo caso non più studenti ma famiglie con figli piccoli, nell’ultima versione del provvedimento si irrobustiscono a partire dal 2026 i fondi aggiuntivi previsti per lo sviluppo degli asili nido dei Comuni (si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 novembre). La progressione annuale del finanziamento cresce fino a raggiungere gli 1,1 miliardi di euro annui dal 2027. Questi fondi servono a raggiungere il «livello essenziale della prestazione» che a regime dal 2027 è fissato in un tasso di copertura del 33%, da raggiungere tramite obiettivi di servizio crescenti anno per anno.