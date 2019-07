Manovra, Casellati: «Crescita ancora in forte ritardo»

4' di lettura

«L'informazione libera è una risorsa che non può essere data per scontata; deve essere sostenuta, supportata. E per essere veramente libera l'informazione deve essere plurale, accogliere e dare voce a tutte le sensibilità e a tutte le culture». Lo ha sottolineato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio a Palazzo Giustiniani. Tradizionale cerimonia nella quale la stampa parlamentare regala un ventaglio alla presidente di palazzo Madama. Occasione anche per fare un bilancio sull'anno di attività politica e parlamentare. «Se i social hanno di fatto creato una piazza virtuale in cui tutti possono avere voce - ha spiegato - l'intermediazione giornalistica diventa l'unico vero strumento dei cittadini per avere la certezza di un contenuto reale, verificato, credibile». E sta organizzando momenti di confronto contro il «proliferare delle fake news e, in maniera forse ancor più patologica, ai video fake».

Crescita ancora in forte ritardo

La presidente del Senato ha osservato che «se le ultime rilevazioni nazionali ci dicono che l'andamento del mercato del lavoro è stato particolarmente positivo, mi riferisco all'andamento dei contratti a tempo indeterminato, è altrettanto vero che le dinamiche della crescita ci vedono ancora in forte ritardo». E ha sottolineato che «la necessità di un'azione di rilancio dei fattori produttivi andrà quindi ancora accompagnata a

una gestione dei conti che consenta una fase espansiva senza mettere in discussione gli impegni presi».

GUARDA IL VIDEO - Casellati: Camilleri ha fatto conoscere al mondo la sua Sicilia

L’autonomia differenziata è più un’ opportunità che un rischio

L'autonomia differenziata, ha detto Casellati, «può rappresentare a mio avviso più un'opportunità che un rischio». E ha ricordato su questo tema la «centralità del Parlamento» e ha sottolineato che «su questo tema insieme al presidente Fico abbiamo sempre trovato intese utili per rafforzarne il reale esercizio». Ha detto che «Governo, Regioni, Parlamento, saranno tutti chiamati a dare un contributo per rendere effettivi i principi di sussidiarietà e buon andamento, senza egoismi e senza penalizzazioni per nessuno. Ci sarà quindi la necessità di tener conto di tante esigenze e di contemperare aspetti geografici, sociali ed economici, sapendo che i cittadini ci chiedono di ridurre la distanza tra decisori e territorio in una logica di efficacia, efficienza ed economicità».

La cerimonia del ventaglio nacque nel 1893 in un'aula parlamentare caldissima. Il presidente della Camera Giuseppe Zanardelli, manifestò la sua invidia ai giornalisti seduti in tribuna stampa. I cronisti parlamentari regalarono al presidente un «modesto ventaglietto di carta» firmato da tutti. Un gesto che è diventato una tradizione che si è allargata al Senato e al Quirinale

Giustizia, riforma non più rinviabile

Maria Elisabetta Alberti Casellati ha parlato anchedella necessità, non

più rinviabile, di una organica e completa riforma della Giustizia: «Se le vicende che hanno riguardato il Csm hanno giustamente rilanciato l'opportunità di rivedere le regole di composizione e funzionamento dell'organo di auto-governo, i tempi della giustizia continuano a rappresentarne l'aspetto più inaccettabile. Una giustizia ritardata è molto spesso una giustizia mancata».