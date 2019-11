Famiglie, giovani, professionisti, imprese: chi vince e chi perde con la manovra 2020 di E.Bruno, C. Dell'Oste, M. Finizio e G. Parente

La manovra del Governo giallorosso destina il grosso delle risorse (23,1 miliardi su 30) per evitare il doppio rincaro dell’Iva dal 1° gennaio 2020. Per il resto, 3 miliardi serviranno a finanziare il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, con un effetto in busta paga ancora da stabilire (serviranno i provvedimenti di dettaglio). Tutti gli altri contribuenti - professionisti, imprese e altri soggetti - si dividono le altre risorse (poco meno di 4 miliardi) e sopportano il carico delle nuove imposte, dalla sugar tax alla plastic tax, sulle quali potrebbe intervenire nei prossimi giorni il Parlamento.