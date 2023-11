Stretta sulle pensioni in manovra, Ciriani: verifiche per un intervento complessivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sull’adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali «si sta lavorando e sono in corso verifiche ulteriori, per trovare possibili soluzioni nell’ottica di un intervento complessivo». Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani rispondendo al question time alla Camera ad un’interrogazione - rivolta al ministro del Lavoro e Politiche sociali - in materia previdenziale. La disciplina contenuta all’articolo 33 della manovra, ha spiegato, «mira ad assicurare una proporzionalità tra anzianità utile e la percentuale di rendimento pensionistico per le anzianità inferiori a 15 anni».

Conciliazione vita-lavoro

«La complessa manovra di bilancio di quest’anno, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica, contiene comunque diverse misure a sostegno delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori, basti pensare alle norme sulla riduzione della pressione fiscale e del cuneo contributivo, sul welfare aziendale e quelle a tutela delle lavoratrici madri, anche con una maggiorazione del bonus nido per favorire la conciliazione vita-lavoro», ha evidenziato Ciriani. «Sul fronte pensionistico, si intende favorire l’accesso alla pensione di vecchiaia, con la riduzione del requisito relativo all’importo soglia da 1,5 a una volta l’assegno sociale, nonché - ha aggiunto - misure per il riscatto di periodi non coperti da retribuzione e il riconoscimento, dal 1° gennaio 2024 (dunque in via strutturale e non più sperimentale), di un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) per i lavoratori autonomi».