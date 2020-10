Manovra: Conte: «Assegno unico primo tassello della riforma fiscale» In manovra ci sono, ha detto il premier, «risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione, e per misure di sostegno per favorire la liquidità delle imprese» di Nicoletta Cottone

Assegno unico, giovani, vaccini, lavoro e Sud: ecco la manovra da 40 miliardi

In manovra ci sono, ha detto il premier, «risorse significative per rafforzare la sanità, rafforzare il trasporto scolastico, dare sostegno ai settori più colpiti, per un nuovo ciclo di cassa integrazione, e per misure di sostegno per favorire la liquidità delle imprese»

«Abbiamo posto un primo e significativo tassello per la riforma organica del nostro sistema fiscale. Abbiamo messo in campo 5-6 miliardi per varare già, da metà dell’anno, l’assegno unico». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa per illustrare le misure della manovra, trasmessa su Facebook sulla pagina di palazzo Chigi. Il ministro dell’ Economia Roberto Gualtieri, ha sottolineato che in manovra «mettiamo le risorse per far partire dal 1° luglio l’assegno universale per le famiglie con figli, che potrà arrivare fino a 200 euro al mese per figlio per tutte le tipologie di famiglie».

Subito una riforma organica del fisco

Per il fisco «non vogliamo aggiustamenti marginali, ma una organica riforma dell’intero sistema fiscale e tributario. Ci lavoreremo da subito e ci affideremo per i prossimi mesi a una legge delega per rivedere il sistema della riscossione, ridefinire il contenzioso tributario, riformare il processo tributario e anche per quel che riguarda l’Irpef e la riforma delle aliquote». Ci sono 8 miliardi, ha detto il premier, «inserendoli in un fondo dedicato cui aggiungeremo risorse dalla lotta all'evasione e dal recupero dell'economia sommersa». L’obiettivo, ha detto ancora, è «una revisione integrale dell’intero sistema per avere maggiore equità, trasparenza, efficienza e modernità, pagare tutti perché tutti possiamo pagare meno». Si farà una legge delega, ha detto il ministro Gualtieri: «L’obiettivo rimane lo stesso, abbiamo stanziato risorse aggiuntive e nell’ambito di queste lavoreremo a una legge delega che avrà vari elementi, il più importante è quanto riusciremo a ridurre l’Irpef sul lavoro. É in corso un lavoro approfondito e comune a un disegno molto ambizioso».

Rinvio delle cartelle per la serenità dei contribuenti

«Sulle cartelle avevamo immaginato una modulazione della ripartenza - ha spiegato Gualtieri - che rinviasse alcune tipologie di riscossione e non altre, anche perché molti potrebbero pagare. Chi ha avuto una multa ed è dirigente pubblico può pagare, ma anche considerazioni di contenimento della pandemia per evitare file agli sportelli e assembramenti ci hanno spinto a scegliere la strada più semplice di un decreto di un unico articolo che rinvia tutto al prossimo anno, per dare serenità e certezze ai contribuenti».

Stop ai licenziamenti fino a fine anno, poi vediamo coi sindacati



«L’occupazione - ha detto Gualtieri - è calata per minori assunzioni vista l’emergenza e l’impatto sui diversi settori, non tanto per licenziamenti. Le misure del governo hanno consentito di salvare il maggior numero di posti di lavoro, ora c’è la questione di collegare la cassa integrazione con il blocco dei licenziamenti. Prorogheremo il divieto dei licenziamenti fino a fine anno con la proroga Cig. Stiamo valutando con i sindacati di prevedere un’adeguata tutela, è scontato che tutte le imprese che utilizzeranno cig non potranno licenziare. Poi mercoledì vedremo con i sindacati» come procedere nel 2021. Ci sarà un decreto legge per prorogare la cig Covid fino a fine anno e poi la manovra stanzierà le ulteriori risorse per il 2021. La cig, ha detto il ministro Gualtieri, «sarà gratuita solo per chi avrà perdite sopra una certa soglia, la quantificazione del decreto novembre, diciamo così, non c'è ancora: stiamo facendo le stime delle risorse residue, perché ha tirato meno di quanto stanziato e le risorse saranno utilizzate per prorogare la cassa».

Manovra da 39-40 miliardi, mobilitati 70 miliardi

L’espansione per il 2021 definito con la legge di bilancio «ammonta a 24,7 miliardi». É istituito, ha precisato il ministro Gualtieri, « un Fondo per l’anticipazione delle risorse europee per circa 15 miliardi, quindi siamo a 39-40 miliardi», ma con i decreti precedenti «l'intero ammontare che mobilitiamo per il 2021 è pari a 70 miliardi».