Manovra, Conte: provvedimento per lotta all’evasione «È il momento in cui dobbiamo intelligentemente impostare una Manovra nel rispetto delle regole, ma che sfrutti tutte le pieghe normative per sostenere la crescita» ha detto Conte da New York. Il premier ha anche aggiunto: inseriamo in Costituzione tutela dell’ambiente

Manovra: impegno su Iva e bonus casa, si' a tassa voli

Nuove misure contro l’evasione fiscale, una manovra per la crescita, più umanità con i migranti e pressioni sulla Libia, e, infine, inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha affrontato numerosi temi di stretta attualità da New York, dove si trova per l’assemblea Onu.

«Siamo per una politica espansiva in materia economico-sociale, oggi c'è una diversa sensibilità in Europa, la politica di austerity non è adatta a reggere questa congiuntura, siamo di fronte a una fase di contrazione. È il momento in cui dobbiamo intelligentemente impostare una Manovra nel rispetto delle regole, ma che sfrutti tutte le pieghe normative per sostenere la crescita». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sulla presentazione della Nota di aggiornamento del Def venerdì e l'eventuale richiesta a Bruxelles di ulteriore flessibilità.

Il presidente del consiglio ha parlato a margine dell’assemblea in corso all’Onu e ha anche sottolineato come la crescita sia «strategica, la stabilità è una premessa». Restando sui temi di politica interna, Giuseppe Conte ha parlato di evasione fiscale definendo il problema «la maggiore iniquità in un sistema collettivo. Bisogna intervenire radicalmente come mai è stato fatto. Stiamo lavorando a un provvedimento complessivo. Questo significa che se riterremo una misura del genere percorribile, io chiedo un patto con tutti gli italiani onesti. Accettare quella che potrà sembrare una misura

nuova, perché poi pagheremo tutti meno».

