Manovra / Contratti pubblici: 5,4 miliardi nel triennio

Per i rinnovi dei contratti pubblici nella legge di bilancio si prevedono 5,4 miliardi nel triennio, ma è in corso una verifica sulle risorse nuove effettivamente disponibili. Dalle precedenti manovre sono disponibili 1,1 miliardi per il 2019, 1,4 miliardi per il 2020 e 1,7 miliardi per il 2021. Gli ultimi contratti rinnovati 2016-2018 hanno avuto aumenti del 3,48%. Della precedente tornata contrattuale sui 3,2 milioni di dipendenti pubblici, mancano all'appello solo i dirigenti di regioni ed enti locali.