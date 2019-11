Manovra, cosa cambia per le partite Iva: meno accertamenti per chi fa solo fatture elettroniche

Del resto, il vincolo era stato rimosso dalla legge di Bilancio dello scorso anno, prima della quale le partite Iva nel regime a tassazione ridotta non potevano effettuare acquisti in beni capitali per più di 20mila euro all’anno.

Così come appena un anno fa governo e maggioranza all’epoca gialloverde, oltre ad aumentare per tutti il tetto di ricavi o compensi a 65mila euro, avevano eliminato sia i vincoli su addetti e collaboratori (con una parziale correzione in corsa nel decreto Crescita della scorsa primavera che ha introdotto l’obbligo di ritenuta) sia quelli sugli altri redditi percepiti.

Il calcolo delle agevolazioni

Rischia, invece, di non essere di poco conto la precisazione contenuta nella bozza di manovra, secondo la quale il reddito assoggettato al regime forfettario va considerato in tutti quei casi in cui le norme in vigore facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento di agevolazioni tributarie e non solo.

Quindi, di fatto, il reddito assoggettato a regime forfettario sarà considerato anche nel calcolo dell’Isee.

Addio alla flat tax al 20%

Altra conferma, in questo caso piuttosto scontata visto quali erano state le indicazioni di tutta la maggioranza, per lo stop al regime analitico con flat tax al 20% in questo caso per le partite da 65.001 a 100mila euro che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2020.