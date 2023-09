Manovra, dall’anticipo del taglio delle tasse sulle tredicesime al bonus benzina, le misure allo studio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non c’è solo la conferma del taglio del cuneo fiscale nel menù della manovra. Anche salari e sanità sono in cima alla lista, come ha ricordato la presidente del Consiglio Giorgia meloni. E i partiti guardano alle liste di attesa, da ridurre per restituire ai cittadini la garanzia dei servizi pubblici, partendo dalle buste paga di medici e infermieri da rendere più pesanti con la detassazione degli straordinari (l’obiettivo è di arrivare a 4 miliardi in più per il settore, rispetto ai soli due miliardi già previsti in aprile con il Def).

L’ipotesi di anticipare da quest’anno il taglio delle tasse sulle tredicesime

E all’anticipo già da quest’anno del taglio delle tasse sulle tredicesime, per mettere in tasca ai lavoratori dipendenti più soldi a chi ha un reddito non troppo alto. Si farà se ci sarà lo spazio - ma la misura ancora è in via di quantificazione. Sarebbe un segnale per aiutare le famiglie più deboli e anche per sostenere i consumi a ridosso di Natale. Il governo si sta orientando sul rafforzamento della contrattazione, a cominciare da quella “decentrata”. Sui premi di produttività, che oggi scontano una tassazione agevolata del 5% su importi fino a 3mila euro (per redditi fino a 80mila euro). L’idea dell'Esecutivo è confermare la misura (ab origine la tassazione dei premi era al 10%). Ma c'è un forte pressing per un azzeramento di tutte le tasse su queste somme incentivanti, assieme a una semplificazione dei paletti normativi esistenti che stanno frenando lo strumento.

Il decreto fiscale collegato alla manovra

La misura potrebbe essere inserita nel tradizionale decreto fiscale che accompagna la manovra, e che potrebbe essere il provvedimento in cui confluiranno, se davvero si vorrà intervenire ancora, nuove misure per sterilizzare gli aumenti delle bollette e dei carburanti. Il governo ci sta pensando, ha detto pubblicamente il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. Anche perché la luce già viaggia verso un aumento del 10%. Così come sta valutando l’ipotesi di introdurre un bonus benzina.

La spending review dei ministeri

Anche per questo agli uffici dei ministeri, già alle prese con la lista da presentare al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per attuare la spending review (1,5 miliardi in tre anni, 300 milioni nel 2024), stanno passando al setaccio voci e fondi che magari sono stati sottoutilizzati o che si sovrappongono agli interventi di altri dicasteri. Per razionalizzare, ma anche per evitare di disperdere fonti di finanziamento che invece possono essere dirottate su altro. Così si dovrebbe fare, ad esempio, per gli stanziamenti dell’assegno unico, che si stanno rivelando superiori al reale tiraggio dello strumento (resterebbero tra 1 e 2 miliardi), che dovrebbero restare nell’ambito degli aiuti alle famiglie.

Salvini: in manovra confermiamo aumenti di stipendi-pensioni

Intervenuto a Dritto e Rovescio su Rete 4, il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha spiegato che «l’impegno nella legge di bilancio che stiamo andando a preparare, al di là di tante chiacchiere che si leggono sui giornali, è di confermare l’aumento degli stipendi e delle pensioni, soprattutto per chi guadagna di meno, andando a chiedere un po’ di soldi alle banche che stanno guadagnando decine di miliardi di euro».