Manovra, decontribuzione al Sud fino al 2029 e rimborsi esentasse sui pagamenti con carte: le ultime novità

Fondo di 400 milioni per i vaccini e farmaci anti-Covid

Vengono stanziati 400 milioni per il vaccino anti-Covid.Viene istituito un apposito fondo presso il ministero della Salute per l'acquisto «dei vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19».

Spuntano Istituto luce Spa e 378 assunzioni Enac

Spuntano tra le norme inserite nella nuova bozza della manovra anche la trasformazione dell’Istituto Luce da Srl in Spa con 10 milioni di aumento di capitale da parte del Mef e l'autorizzazione all'Enac a bandire concorsi per 378 assunzioni tra dirigenti, tecnici e ispettori di volo nei prossimi due anni. Arriveranno anche 10 milioni in più all'Agea (l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per far fronte all'emergenza Covid.



Campione d’Italia, no all’aumento del livello di tassazione

Introdotta inoltre una norma che interviene sulla regola di territorialità per le forniture di beni a Campione d'Italia prevedendo che facciano eccezione al principio generale, in base al quale le forniture di beni sono tassate nel luogo in cui avviene la consegna o la messa a disposizione del bene, le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, le quali non si considerano effettuate nel territorio del comune. Questa eccezione serve a mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettata all' IVA svizzera.

Poli territoriali avanziati

È stata inoltre introdotta una norma che disciplina l'istituzione dei Poli territoriali avanzati, destinati a fungere da strutture decentrate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonché per garantire spazi di lavoro comune per i dipendenti pubblici, anche per la formazione e il lavoro agile. L'utilizzo della modalità decentrata per lo svolgimento dei concorsi, realizzata attraverso i Poli territoriali avanzati, comporta un significativo abbattimento dei costi che attualmente tutte le amministrazioni sostengono per gli oneri necessari all'affitto di appositi locali per lo svolgimento dei concorsi pubblici (palazzetti dello sport, fiere, etc.).



Fondi al ministero dell’Interno

(Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno) Viene incrementato il fondo a disposizione del ministero dell’Interno di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche.