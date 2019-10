Manovra, decreto fiscale: tutto quello che c’è da sapere Dossier in due puntate dedicato al decreto fiscale collegato alla manovra 2020, approvato salvo intese lunedì 14. Un doppio appuntamento con quattro pagine dedicate all’interno del Sole 24 Ore venerdì 18 e sabato 19 ottobre

1' di lettura

La stretta sulle compensazioni fiscali, il contrasto alle frodi sui carburanti, l'utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per tutte le indagini della Gdf e le misure per incentivare l'uso delle carte di pagamento. Ma anche gli interventi di regolazione della web tax, quelli per superare i problemi delle agevolazioni per il conto energia, la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle.

Solo solo alcuni dei temi che verranno approfonditi dal Sole 24 Ore in un dossier in due puntate dedicato al decreto fiscale collegato alla manovra 2020, approvato salvo intese lunedì scorso. Un doppio appuntamento con quattro pagine dedicate all’interno del Sole 24 Ore sia venerdì 18 sia sabato 19 ottobre.

Altri articoli:

● Gualtieri: svolta netta, ora cantieri per riforme fisco e pensioni

● Dal cuneo fiscale al superticket alla flat tax: come cambiano le tasse