Manovra, ipotesi taglio dei contributi per il 2022. Superbonus, ritocco al tetto Isee

Un nuovo intervento di decontribuzione, una tantum, nel 2022. È una delle ipotesi al vaglio di governo e maggioranza nel pacchetto di modifiche alla manovra per sfruttare il “tesoretto” generato dal minor costo del taglio delle tasse nel 2022. E per discutere della legge di bilancio giovedì 2 dicembre alle 17,30 a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi incontrerà i sindacati con il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Intervento sul cuneo contributivo

Il premier aveva detto negli scorsi giorni che il Governo è pronto a un nuovo intervento sulle bollette «con particolare attenzione per le fasce più deboli». Le risore a disposizione potrebbero andare anche a ridurre il cuneo contributivo: le principali opzioni sono un taglio dei contributi ai lavoratori con i redditi più bassi (come gli incapienti) o un intervento lato imprese sul Cuaf, il contributo che pagano i datori di lavoro per gli assegni familiari. Possibile un mix di misure.

L’accordo di maggioranza sul fisco

Draghi ha svolto un round di “consultazioni” con i partiti prima di aprire la partita in Parlamento. C’è spazio per poche modifiche, concordate: passeranno con ogni probabilità le proposte più condivise dai diversi gruppi. Ma il tempo è poco da qui a fine anno, arrivare in Aula al Senato il 17 dicembre, come programmato, sembra difficile. Sulla legge di bilancio pesa un macigno di oltre 6mila emendamenti presentati in Senato, che dovrebbero essere ridotti a 500 segnalati.

Il confronto con i sindacati

Dai partiti passa la tenuta dell’accordo in manovra per il taglio di 8 miliardi di tasse (7 sull’Irpef, 1 sull’Irap) che non piace alle parti sociali. I sindacati hanno fatto sapere che valuteranno le inizitive da intraprendere, compreso lo sciopero. Andrea Orlando per il Pd aveva posto il tema a Palazzo Chigi. Ed è arrivata la convocazione di Palazzo Chigi per giovedì 2 dicembre. «Bene la riapertura del dialogo sociale con l'annuncio dell'incontro domani tra governo e sindacati sul fisco. Noi lavoriamo sempre perché dialogo e concertazione siano alla base delle scelte del governo. E perché il calo delle tasse aiuti i ceti più deboli» commenta il segretario del Pd Enrico Letta.

Ipotesi Isee a 40mila euro per Superbonus villette

Modifiche potrebbero arrivare sul Superbonus: tra le ipotesi di mediazione che si stanno valutando ci sarebbe anche quella di alzare, senza eliminare, il tetto Isee per l’accesso all’incentivo al 110% su case unifamiliari e villette. Il limite potrebbe essere alzato dagli attuali 25mila euro a 40mila euro di Isee. Il nodo rimane quello delle risorse: la misura costerebbe diverse centiania di milioni e andrà valutata la sua compatibilità con l’intero pacchetto di modifiche alla manovra