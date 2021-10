Manovra, Draghi: «Tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti e miglioriamo la spesa sociale»

Confermiamo molti incentivi, rilancio degli investimenti

«Confermiamo molti incentivi per il prossimo anno come quello delle costruzioni: hanno avuto ruolo molto positivo per stimolare la ripresa delle costruzioni», ha sottolineato il premier. «Questa legge punta con forza sul rilancio degli investimenti, stanziamo 89 miliardi dal 2022 al 2036, ma se si considera tutto, Pnrr, fondi già stanziati e quelli di questa legge di bilancio si arriva a 540 miliardi di investimenti nei prossimi 15 anni». Draghi ha spiegato che questi investimenti saranno diretti alle infrastrutture, a colmare il divario tra Nord e Sud, alla transizione digitale e a quella ecologica.

Grandi architetti per costruire nuove scuole

Draghi ha sottolineato che la legge di bilancio «è coerente con il Piano di ripresa e resilienza, acceleriamo i fondi fortemente» e tra i progetti una delle «idee più importanti è quella di avere un formato standard per la costruzione delle scuole progettato da grandi architetti e che i comuni potranno usare: il tempo per costruire una scuola il tempo potrebbe essere ridotto».

Rdc, no agli abusi, controlli più precisi

«Sul reddito di cittadinanza ho già detto in passato che ne condivido il principio, ma bisogna che abbia un’applicazione che sia esente da abusi e che non sia di intralcio al buon funzionamento del mondo del lavoro». Draghi ha spiegato che i controlli, che verranno dettagliati nei prossimi giorni, saranno studiati e saranno «molto più precisi e ex ante». Draghiha spiegato che «fino all’ultimo nel cdm abbiamo portato avanti una riflessione per controlli che consentano di raggiungere anche il secondo obiettivo, cioè che il rdc per gli occupabili non sia un ostacolo all’accettazione di proposte di lavoro. Inoltre, a differenza che in precedenza, il percettore se rifiuta la proposta avrebbe perso al 100%» il reddito di cittadinanza. Ora invece la perdita «è graduata, ma importante controllare se abbia ottenuto e rifiutato la proposta per far partire il decalage». Il ministro del Lavoro Orlando ha spiegato subito dopo che il rifinanziamento del reddito di cittadinanza «prevede un meccanismo che spinge di più alla ricerca di lavoro. Sono stati inseriti incentivi per le imprese che assumono i percettori, sono stati incrementati i controlli ed è stata prevista la perdita del beneficio dopo il secondo rifiuto».

Franco: «Aumentiamo di 1 mld risorse per Rdc, a cig e pensioni altri 1,5 mld»

Nella manovra è previsto l’aumento pari a un miliardo per le risorse del reddito di cittadinanza per fare sì che nel 2022 siano uguali a quelle disponibili nel 2021, ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa. Per le misure a carattere sociale, che vanno dalla cassa integrazione alle pensioni, vengono stanziati «altri 1,5 miliardi». Interessato dalla manovra anche il Fondo di garanzia per le Pmi, al quale verranno messi a disposizione «3 miliardi di euro», ha continuato Franco.

Otto miliardi per l’avvio della riforma fiscale

Nella manovra sono previsti 8 miliardi di euro per l’avvio della riforma fiscale. «Non definiamo oggi i tagli, ma le finalità», ha spiegato il ministro, che sono una riduzione «dell’Irpef e dell’Irap». Nelle prossime settimane, ha detto Franco, «ascolteremo le parti sociali e proporremo un emendamento governativo alla manovra che definisca la modalità utilizzo degli 8 miliardi che rappresentano l’avvio del processo della riforma del sistema fiscale».