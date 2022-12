Manovra e famiglie, le misure e gli stanziamenti previsti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Assegno più alto del 50% per bambini sotto l’anno

di Cristiano Dell’Oste

Con una dote aggiuntiva di 345,2 milioni per il 2023, la manovra sceglie di potenziare l’assegno unico per alcune categorie ben definite di beneficiari: bambini fino a un anno, famiglie con almeno tre figli, disabili (per questi ultimi vengono messe a regime le maggiorazioni previste per il 2022 dal Dl Sostegni-bis). Non c’è, invece, l’adeguamento all’inflazione dell’assegno e delle soglie Isee che ne regolano l’ammontare, come richiederebbe la stessa norma istitutiva (articolo 4, comma 11, del Dlgs 230/2021). D’altra parte, la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio stima un costo totale dell’assegno unico – nel 2023 – di 18,57 miliardi di euro. Basta esercitarsi con il coefficiente Istat Foi per rendersi conto delle cifre in gioco: ci vorrebbero 1,17 miliardi per allineare al caro vita l’importo annuo erogato secondo le regole vigenti nel 2022 (e questo solo considerando l’inflazione da marzo - mese di debutto dell’assegno - a ottobre, ultimo mese rilevato).

Torniamo al disegno di legge. Dal 2023 l’importo dell’assegno unico sarà aumentato del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno (350mila bambini, stima la relazione tecnica). Ad esempio, con Isee fino a 15mila euro l’importo salirà da 175 a 262,5 euro al mese; oltre i 40mila euro, passerà da 50 a 75 euro. Aumento del 50% anche per ciascun figlio da uno a tre anni, ma solo per le famiglie con almeno tre figli e Isee non superiore a 40mila euro (150mila bambini). Vengono inoltre rese strutturali le misure per i disabili: assegno ai figli disabili a carico senza limiti di età; maggiorazione per i figli disabili fino al compimento dei 21 anni; incremento di 120 euro della maggiorazione transitoria per le famiglie con almeno un figlio disabile e Isee fino a 25mila euro.

I fondi destinati nel 2023 a coprire gli aumenti dell’assegno unico (saliranno a 489 milioni annui dal 2029).

