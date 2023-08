Manovra e nuovo patto Ue: cosa chiede l’Italia a Bruxelles

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ministro Giancarlo Giorgetti al Meeting di Rimini lo ha detto a chiare lettere: la legge di bilancio per 2024 si muoverà lungo un sentiero reso stretto dal nodo delle risorse. Risorse su cui pesa anche il tema delle nuove regole del Patto di stabilità. La ripresa del negoziato a Bruxelles è alle porte e l’Italia, che come posizione negoziale chiederà di escludere gli investimenti, preme perché si approvi entro l’anno la riforma, in modo da avere le nuove regole dal 1 gennaio 2024.

Il rischio dell’autolesionismo

«La situazione è ancora eccezionale», l’Europa lo capisca - dice Giorgetti - o si rischia l’autolesionismo. A scanso di equivoci sul tema è intervenuto anche il Mef con una nota ufficiale che fa trapelare quanto il negoziato con Bruxelles sia delicato e dirimente: «Il ministro non chiede la proroga della sospensione della clausola del Patto di stabilità in vigore fino al 31/12/23 ma ha espresso l’auspicio che entro la fine dell’anno sia approvata la riforma del patto di stabilità in modo da poter entrare in vigore al posto delle vecchie regole dal 1 gennaio 24».

L’Ue prova ad accelerare sulla riforma del Patto di stabilità e crescita

Ma a che punto siamo con la riforma del Patto? La presidenza di turno ha presentato al consiglio dei ministri dell’Economia a Bruxelles un documento che fissa quattro ’pilastri’ principali del confronto, per organizzare il lavoro delle prossime settimane e arrivare all’Ecofin di ottobre con un’intesa e approvare entro fine anno la nuova governance economica. La ministra delle Finanze spagnola Nadia Calvino (di turno alla presidenza Ue) ha parlato di “unanimita’ “ tra i ministri sul metodo proposto e di “forte accordo”, e “determinazione per procedere celermente e arrivare a un accordo sul pacchetto in autunno”.

Quattro blocchi di discussione

L’idea è che i quattro blocchi di discussione siano sull’”equilibrio istituzionale” (la ripartizione di compiti e poteri tra le istituzioni coinvolte), le “salvaguardie comuni”(garantire che il debito scenda), lo “spazio fiscale per gli investimenti e incentivi alle riforme” e infine l’”applicazione credibile e la titolarità“ del nuovo Patto. Tra alcuni Paesi frugali, tedeschi su tutti, c’è però grande prudenza sul rispetto della tempistica. Il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, ha sottolineato che rispettare l’obiettivo è “fondamentale per consentire l’applicazione delle nuove regole in tempo per la preparazione dei bilanci nazionali per il 2025”. Oggi si e’ detto “fiducioso”. La Commissione e’ pronta “a sostenere tutti gli sforzi per cambiare, affinare, trasformare in modo sostanziale” la proposta “purche’ venga mantenuto l’equilibrio”.