Manovra, ecco le misure del Governo per favorire (poco) l’occupazione

Incentivi al via da gennaio

A questo punto ci si sarebbe aspettato un intervento di riordino e semplificazione complessivo anche di tutti gli altri incentivi per promuovere l’occupazione. Cosa che invece, al momento, non è avvenuta. Restiamo quindi di fronte a una giungla, che spesso scoraggia i datori dall’utilizzo degli esoneri, per il rischio di doverli poi restituire.

Quelli esposti nella tabella sono gli incentivi principali in vigore dal 1° gennaio 2020, su cui potranno fare affidamento le aziende per ridurre il costo del lavoro (incentivi rivolti all’assunzione di cassintegrati e disoccupati)

Benefici per i giovani

Per quanto riguarda i giovani, dello sgravio sugli under 35 abbiamo detto. C’è poi il contratto di apprendistato che riguarda i giovani fino a 30 non compiuti, anche se sul piano strettamente giuridico per le aziende sopra i 9 dipendenti non si tratta di un vero e proprio incentivo, ma di un regime contributivo “speciale”.

I giovani fino a 35 anni sono i destinatari anche di ulteriori benefici qualora siano genitori di figli minori e privi di contratto a tempo indeterminato, purché siano iscritti alla banca dati dei giovani genitori. Lo prevede il decreto del ministero della Gioventù 301/2010, che stanzia un assegno di 5mila euro per ogni nuova assunzione.

Per il Mezzogiorno il beneficio under 35 è più potenziato poiché consente al datore di lavoro l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, per 12 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro annui. Tuttavia, sebbene la norma sia stata rifinanziata anche per il 2020 (legge 145/2018, comma 247) si ritiene necessario l’emanazione di un decreto attuativo per la piena operatività.