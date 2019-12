Manovra: ecco tutte le novità per scuola, università e ricerca

Detraibilità spese scolastiche: riduzione

Per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120mila euro, si riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%. Riguardano: le spese per la frequenza di corsi di istruzione scolastica e universitaria; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di Dsa, disturbo specifico dell’apprendimento; canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro.

Efficentamento energetico edifici scolastici

Prevista la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Formazione dei docenti

Aumentano le risorse destinate alla formazione dei docenti di 11 milioni di euro per il 2020 con l’obiettivo potenziare la qualificazione in materia di

inclusione scolastica. C’è poi un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, per potenziare la qualificazione in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Viene posticipato dall’anno scolatsico 2020/2021 all’anno scolastico 2021/2022 la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica o presso associazioni professionali del personale direttivo e docente.

Edilizia scolastica

Viene istituito il fondo «Asili nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento di opere di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia. Possibilità di destinare le economie da risorse Inail alla costruzione di scuole innovative e di poli per l’infanzia. Ci sono 10 milioni di euro di risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Miur e non impegnati, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023. Semplificazioni per accelerare gli interventi di progettazione per il periodo 2020-2023, inclusa la previsione di un termine di 30 giorni per l'espressione dei pareri, decorsi i quali i pareri si intendono acquisiti con esito positivo.

Educazione e pubblicità

Esentate dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria – istituito, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari - le occupazioni

effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di educazione