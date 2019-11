Manovra: gli emendamenti che possono sopravvivere / Ipotesi Plastic tax a 80 cent al kh

(warloka79 - Fotolia)

Le tasse ambientali non piacciono a Italia viva che chiede lo stop della nuova imposta di consumo sui manufatti monouso. Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, rivendica la matrice ambientalista della manovra di bilancio e chiede al Governo di sostenere con incentivi meccanismi di riciclo e compostaggio dei prodotti in plastica. Oltre al vuoto a rendere i 5S sollecitano l'ampliamento delle esenzioni a prodotti monouso medico/sanitari in aggiunta alle siringhe e alla presenza in misura percentuale (25%) di materiale riciclabile. Percentuali su cui scommette il Pd secondo cui vanno escluse dalla plastic tax i manufatti con valori del 60, 70 e 80%, a crescere nel triennio, di materiale riciclabile. Per il Pd la nuova imposta dovrebbe scendere da 1 euro a 80 cent al kg.