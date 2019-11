Manovra: gli emendamenti che possono sopravvivere / Regime premiale per la Flat tax

Con il deposito degli emendamenti dei gruppi parlamentari in commissione Bilancio al Senato torna di attualità la battaglia sulla Flat tax per le partite Iva con compensi e ricavi fino a 65mila euro che ha caratterizzato le fasi di preparazione della manovra. A scoprire le carte al momento sono i 5 Stelle che con una proposta di correzione al disegno di legge di bilancio puntano a introdurre una precompilata per il regime forfettario a patto che i contribuenti utilizzino solo la fatturazione elettronica e per gli acquisti procedano con pagamenti tracciati da bonifici o moneta elettronica. A liquidare il prelievo del 15% per questi soggetti penseranno gli istituti di credito che opereranno come sostituti d'imposta.