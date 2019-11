Manovra: gli emendamenti che possono sopravvivere / Stretta fiscale meno consistente sulle auto aziendali

(Minerva Studio - stock.adobe.com)

La rimodulazione della stretta sulle auto in uso promiscuo ai dipendenti è targata Pd: per i veicoli elettrici e ibridi la soglia di tassazione passa da 30 a 15%, mentre per le vetture con emissioni di monossido fino a 95 grammi per chilometro il 60% attuale di fringe benefit scenderebbe al 40%. I Cinque stelle da una parte puntano a favorire la riconversione all'ibrido e all'elettrico , nonché a prevedere l'applicazione della stretta sulle auto aziendali solo ai dipendenti con retribuzione lorda superiore ai 70mila euro annui. Italia Viva è contro la nuova tassazione delle auto aziendali e per questo ne chiede con un suo emendamento l'abrogazione. Punto di incontro tra Pd e M5S è la salvaguardia dei contratti in essere.