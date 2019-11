Manovra: gli emendamenti che possono sopravvivere / Sugar tax più soft

(Westend61-RF / AGF)

Resta complicata la partita parlamentare sulla sugar tax. Nella maggioranza le posizioni continuano a essere diverse. Con Partito democratico intenzionato ad addolcire il prelievo sulle bevande analcoliche, il Movimento 5 Stelle deciso a favorire campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo di succhi al 100% di frutta. E Italia viva che mantiene il suo “no” alla tassa con tanto di emendamento che ne prevede l'abolizione. A rendere più soft la tassa è dunque il Pd che con una proposta di modifica prevede la riduzione della nuova imposta di consumo da 10 a 8 euro per ettolitro e da 0,25 a 0,20 euro per chilogrammo. L'emendamento interviene anche sulla data di entrata in vigore.