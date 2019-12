Manovra: entra il decreto Alitalia. Depositati 30 emendamenti dai relatori In arrivo fondi per gli Istituti tecnici e le Zes, zone economiche speciali, in Veneto di Andrea Marini

Salvini: plastic tax? Anche se la rinvii, sempre tassa è

Il decreto Alitalia sarà “travasato” in manovra. La decisione arriva attraverso un nuovo pacchetto di una trentina di emendamenti dei relatori, depositati in commissione Bilancio al Senato e che saranno votati a partire da lunedì. Tra le proposte anche assunzioni nei ministeri, nelle capitanerie di porto e nell'avvocatura, fondi per gli Istituti tecnici, per i quali andranno determinati ogni due anni gli standard organizzativi, le Zes, zone economiche speciali, in Veneto.