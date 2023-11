Manovra: errata corrige, sgravio per le mamme con 2 figli solo per 1 anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non sarà di 3 ma di 1 anno il periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli previsto nella legge di bilancio. Una errata corrige inviata ieri dal governo in Senato modifica il comma 2 dell’articolo 37 della manovra prevedendo che lo sgravio contributivo (al 100% fino a 3mila euro e fino al decimo anno di età del figlio più piccolo) per le mamme con due figli sia solo fino al 31 dicembre 2024 e non fino al 2026. Resta invece triennale quello previsto per le mamme dipendenti a tempo indeterminato con tre figli fino al 18esimo anno di età del figlio.

Opposizione all’attacco

La correzione ha scatenato le proteste dell’opposizione: «Meloni tradisce promesse e volta spalle a famiglie», ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. «Sono passati da vantarsi di aver approvato la manovra in un’ora a litigare su tutto per due settimane e ora mandano una “errata corrige” al Senato con cui cancellano ben due anni di sgravi contributivi per le mamme lavoratrici con due figli. Questo è un governo di dilettanti allo sbaraglio», così la deputata del M5S Chiara Appendino.

Il ministero: la norma originaria ha sempre previsto un anno

«La lettera al presidente La Russa con la richiesta di correzione della norma sulla decontribuzione per le madri con due figli ha lo scopo di rendere coerente il testo trasmesso al Senato con la relazione tecnica e (soprattutto) con il testo approvato in Cdm lo scorso 16 ottobre come comunicato con nota del Mef. La norma originaria approvata ha sempre previsto un anno di copertura di decontribuzione per le madri lavoratrici con due figli e tre anni in via sperimentali per le donne con tre figli (o più)». Ha precisato in una nota il ministero dell’Economia sulla misura riguardante la decontribuzione per le mamme lavoratrici contenuta nella manovra.