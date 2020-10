Manovra, dalla fiscalità di vantaggio alla Cassa Covid alla proroga del bonus vacanze: tutti i nuovi aiuti in arrivo Con il passare delle ore e l’avvicinarsi del fine settimana quando, probabilmente sabato 17, sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà la legge di Bilancio da circa 40 miliardi e il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare alla Commissione europea, si delinea il quadro degli aiuti che il governo intende mettere in campo per sostenere l’economia travolta dalla pandemia di Andrea Carli

Da sinistra a destra, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il premier Giuseppe Conte (foto Agf)

Con il passare delle ore e l’avvicinarsi del fine settimana quando, probabilmente sabato 17, sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà la legge di Bilancio da circa 40 miliardi e il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare alla Commissione europea, si delinea il quadro degli aiuti che il governo intende mettere in campo per sostenere l’economia travolta dalla pandemia

4' di lettura

Un sostegno alle imprese, nella forma di una fiscalità di vantaggio per le filiere più colpite dall’emergenza economica scaturita dalla pandemia Covid-19 e di un esonero contributivo totale per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato. Una tutela per i lavoratori, anche nello scenario sempre più reale di una seconda ondata di contagi con conseguente spettro lockdown, con la proroga della cassa integrazione Covid per il 2021 (che dovrebbe coprire anche l’ultima parte del 2020). E interventi a sostegno dei settori più in difficoltà, come il turismo, con un bonus vacanze.

Con il passare delle ore e l’avvicinarsi del fine settimana quando, probabilmente sabato 17, sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà la legge di Bilancio da circa 40 miliardi e il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare alla Commissione europea, si delinea il quadro degli aiuti che il governo intende mettere in campo per sostenere un’economia che, secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale, vede per quest’anno l’Italia fanalino di coda tra i paesi del G7, con un Pil che registrerà un calo del 10,6% (il debito pubblico salirà al 161,8% del prodotto interno lordo, dal 134,8 per cento del 2019, e Bankitalia registra un nuovo record del debito pubblico ad agosto: 2.578,9 miliardi, in aumento di 18,3 miliardi rispetto a luglio.). Tra le misure anti-crisi, la fiscalità di vantaggio, la proroga per il 2021 della cassa integrazione per l’emergenza Covid e il bonus vacanze, soluzione sulla quale ragiona il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.

Verso il Consiglio dei ministri sulla manovra

Dopo un vertice durato circa cinque ore tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capidelegazione e i responsabili economici della maggioranza, per fare il punto sulla manovra e scremare le numerose proposte avanzate dai ministeri e dai partiti, venerdì 16, in serata (oggi e domani il presidente del Consiglio sarà a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo) dovrebbe esserci una nuova riunione, in vista del Consiglio dei ministri atteso per il giorno dopo.

La strategia è quella di prorogare una serie di misure già studiate per l'emergenza, dalla cassa Covid al sostegno al reddito per stagionali e lavoratori del turismo e dello spettacolo, ma anche da un pacchetto di misure e sgravi per favorire le assunzioni dei giovani. Si cerca la quadra sulle risorse da mettere sul piatto: 23 miliardi sarebbero di deficit aggiuntivo, 17 arriverebbero dal fondi europei nell’ambito del programma Next generation Eu (si veda anche Il Sole 24 Ore del 15 ottobre).

A studio fiscalità vantaggio filiere colpite dalla pandemia

Riassumendo gli interventi in materia fiscale al vaglio del governo in vista della prossima manovra e del Piano nazionale di ripresa e resilienza che sfrutterà i fondi europei del Recovery, il viceministro all'Economia Laura Castelli ha chiarito: «Stiamo sviluppando una fiscalità di vantaggio per le filiere più colpite dalla pandemia Covid e per i territori che si trovano in una situazione di “svantaggio”. Ad esempio, ci sarà «la stabilizzazione della decontribuzione al 30% per le imprese del Mezzogiorno sui dipendenti, introdotta con il decreto Agosto», appena convertito in legge.