La manovra è legge: che cosa entra in vigore dal primo gennaio

Con il via libera definitivo alla manovra da parte del Senato, il provvedimento è legge. Dal 1° gennaio del 2023 entreranno in vigore subito delle norme con cui gli italiani dovranno fare i conti: le norme sul taglio del cuneo fiscale, quelle sulle pensioni, il taglio dell’Iva su alcuni prodotti sensibili (come assorbenti e latte in polvere), fino alle novità che interessano il bonus mobili e quello per i mutui under 36.

Sale il tetto al contante

Cambia ancora la norma sull’utilizzo del contante. dal 1° gennaio è elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Il limite all'utilizzo del contante è stato oggetto negli anni di numerose modifiche (da ultimo: articolo 3, comma 6-septies, del decreto-legge n. 228 del 2021), finalizzate sia alla riduzione che all'innalzamento del limite.

Taglio del cuneo

Entrano in vigore per il 2023 anche le nuove norme sul taglio del cuneo fiscale: l'esonero parziale per l'anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente (già incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022) è prorogato per l’intero 2023. Inoltre stabilisce che la misura dell'esonero sia incrementata di un ulteriore punto percentuale (per un totale, quindi, di 3 punti percentuali).

Giù l’Iva per assorbenti e latte in polvere

Dal prossimo anno scende al 5 per cento l’Iva per assorbenti e tamponi, e viene eliminata la condizione, per il taglio dell’Iva, che siano prodotti compostabili o lavabili. Scende anche al 5% l’Iva per latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; per preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; per pannolini per bambini; per seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.