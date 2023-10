Manovra: Forza Italia tenta l’ultimo affondo sugli affitti brevi. Ecco le novità sui bonus

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La quadratura finale attorno alla manovra arriverà solo oggi pomeriggio. Con un confronto tra la premier Giorgia Meloni e il suo vice Antonio Tajani che servirà a sciogliere gli ultimi nodi e, soprattutto, a dissipare i mal di pancia degli azzurri. Che non hanno affatto digerito le mosse sul capitolo immobili, in particolare sulla cedolare secca al 26% per gli affitti brevi. Per Forza Italia si tratta di una battaglia storica, come è tornato a rivendicare domenica Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. «L’abolizione dell’Imu sulla prima casa e la tassazione ridotta sugli immobili sono conquiste di Silvio Berlusconi e del nostro movimento e chiediamo che la manovra tenga conto di queste nostre priorità».

L’ultima mossa di Forza Italia sul capitolo immobili

Per questo oggi Forza Italia proverà un’ulteriore mossa in extremis prima che la manovra, come ha preannunciato sabato la premier Meloni dalle Marche, approdi in Parlamento. Quale? Ad anticiparla ieri è stato Raffaele Nevi, portavoce azzurro e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri: «Faremo una proposta che Forza Italia ritiene molto importante, dell’introduzione del codice identificativo nazionale, attraverso il quale potremo tracciare tutti quelli che affittano un appartamento. Questo è stato già introdotto in Grecia, ad esempio, e ha aumentato di 10 volte il gettito per quanto riguarda gli affitti brevi. Aumentare la tassa sulla cedolare secca può invece incentivare il nero».

Loading...

Fari puntati sul confronto Meloni-Tajani

Insomma, i forzisti vogliono far cadere anche l’ultimo compromesso raggiunto in questi giorni (far scattare cioè la cedolare secca al 26% a partire dalla seconda casa), che evidentemente però non convince il partito fondato da Silvio Berlusconi. Nelle prossime ore, dunque, si capirà quanto spazio di intervento ci sia per gli emendamenti e il faccia a faccia tra Meloni e Tajani dovrà fissare un percorso certo in modo da rendere possibile l’approdo della bozza del Ddl alle Camere.

La commissione Bilancio in Senato convocata martedì

Dove, in attesa che arrivi la manovra, è già stata convocata in via preventiva la commissione Bilancio del Senato, dalla quale comincerà l’iter parlamentare. La prima seduta è prevista per martedì alle 13.30, «ove trasmesso in tempo utile» il disegno di legge di bilancio. Al momento viene indicato come unico relatore il presidente della commissione, il senatore di FdI Nicola Calandrini, per la fase relativa al parere da inviare al presidente del Senato Ignazio La Russa. Una volta aperta la sessione di bilancio il relatore potrebbe cambiare, anche se in ambienti di maggioranza circola la convinzione che Calandrini manterrà il ruolo e che successivamente possa aumentare il numero dei relatori. Per la manovra dell’anno scorso, la prima del governo Meloni, erano tre, in rappresentanza di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Le novità in termine di agevolazioni dell’ultima bozza

Quanto ai contenuti, vediamo quali sono i punti principali sulle agevolazioni sanzionati dall’ultima bozza. Nel ddl che dovrebbe approdare alle Camere è saltato il bonus per le case green mentre è stato depotenziato quello per i mobili. Il contributo per i 18enni è invece salvo, ma con paletti legati al reddito e al merito. Sono state invece prorogate le agevolazioni per i mutui prima casa per i giovani e viene rafforzato il bonus asili nido.