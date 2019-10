Manovra / Green new deal con due fondi da 50 miliardi in 15 anni

Il green new deal è il piano per favorire gli investimenti verdi, pubblici e privati, citato nella Nadef come «perno della strategia di sviluppo del Governo». Alla transizione ecologica del Paese sarà dedicato uno dei Ddl collegati che istituirà due fondi di investimento ad hoc, per lo Stato e per gli enti territoriali, per un valore complessivo di 50 miliardi in 15 anni. Risorse per 1,8 miliardi sono attese dai tagli ai sussidi dannosi per l'ambiente e da «nuove imposte ambientali».