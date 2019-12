Manovra, stop Tobin tax su trading online, norma su canapa e rinvio mercato energia

A nuovo credito d’imposta Impresa 4.0 oltre 1 miliardo

Sempre dalla Relazione tecnica emerge che oltre un miliardo andrà per coprire i principali capitoli del nuovo credito d’imposta “Impresa 4.0”, tra cui ex super e iper ammortamento. In particolare, per gli sgravi sugli investimenti in beni strumentali sono previsti 512,40 milioni nel 2021 (640,50 nel 2022); per beni materiali tecnologici 408,20 milioni nel 2021 (510,20 nel 2022); per i beni immateriali 145 milioni il primo anno (181,30 il secondo); per gli investimenti in ricerca e altre attività innovative sono stanziati 227,10 milioni per ciascun anno; per la formazione del personale nel settore tecnologia ci sono 150 milioni. Attesi, sempre secondo la Relazione bollinata dalla Ragioneria, 974,10 milioni di risparmi dalla soppressione del credito d'imposta vigente per ricerca e sviluppo.

Salvini: evitata vergogna Stato spacciatore

La cancellazione della norma sulla cannabis era stata chiesta dal centro destra. «Ci tengo a ringraziare tecnicamente il Presidente del Senato a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in Italia e a nome delle famiglie italiane per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore», ha affermato Matteo Salvini, intervenendo in Aula del Senato dopo lo stralcio dalla manovra della norme sulla cannabis light.

