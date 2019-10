Manovra / Per Impresa 4.0 l’obiettivo della proroga triennale

Sul piano Impresa 4.0 il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli si è impegnato a un intervento di stabilizzazione - o almeno di proroga triennale - degli incentivi fiscali in scadenza a fine anno. Tuttavia gli attuali strumenti - iperammortamento e superrammortamento - dovrebbero cambiare pelle per privilegiare lo strumento del credito di imposta. È possibile che la legge di bilancio contenga una misura annuale, mentre l'estensione triennale potrebbe essere aggiunta con l'iter di conversione in Parlamento. Ci sarà anche una premialità ad hoc per investimenti «verdi» legati alla green economy.