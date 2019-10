Manovra / Imu e Tasi unificate, piano casa da 1 miliardo

Con il decreto legge fiscale arriva l'addio alla Tasi. La nuova Imu, infatti, accorperà la tassa sui servizi indivisibili con un'aliquota base dello 0,86 per mille. Per la semplificazione delle aliquote e dei regolamenti e il bollettino precompilato antievasione bisognerà però attendere il 2021. Sugli immobili la manovra potrebbe prevedere altre novità. Il Governo, risorse permettendo, studia una maxiproroga per i bonus fiscali sui lavori in casa. Nella manovra, inoltre, ci sarà un piano casa da un miliardo per affitti e periferie.