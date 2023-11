Manovra, in corso l’incontro tra Governo e sindacati: verso modifica alla stretta sulle pensioni di statali e medici

La premier avrebbe poi posti l’accento sulle misure per giovani e famiglie a basso reddito finalizzate all’ottimizzazione degli stabili. Per giovani e diritto allo studio, 238 mila nuovi posti letto, 300 milioni per le borse studio. Sul fronte del lavoro, Meloni avrebbe sottolineato il potenziamento del Gol (Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori ) finalizzato alla riduzione del disallineamemto tra domanda e offerta di lavoro, i 750 milioni sulla salute finalizzati a telemedicina e assistenza sanitaria integrata ma anche infrastrutture e interventi in edilizia sanitaria.Infine, la premier avrebbe ricordato ai sindacati il budget (1,2 miliardi) per ricostruzione Emilia marche e Toscana.

In arrivo il maxiemendamento del Governo

Nel maxiemendamento alla legge di bilancio ci sarà l’attesa modifica sulle pensioni di statali e medici. Si tratta di correggere l’articolo 33 del ddl di Bilanco, ovvero la norma che rivede le aliquote di rendimento per gli assegni di diverse categorie di dipendenti pubblici. L’intervento, che si traduce in tagli consistenti agli assegni delle categorie interessate, ha scatenato l’ira dei medici, ha sollevato dubbi di costituzionalità, oltre a prefigurare il rischio di una fuga dal pubblico. In particolare, per come è scritta allo stato attuale la norma, la pensione verrebbe tagliata a 732mila lavoratori pubblici in vent’anni, e tra questi 55.600 medici.

Una delle ultime ipotesi prese in considerazione dai ministeri del Lavoro e della Salute, oltre che dal Mef, è: nessuna stretta per i medici e piena tutela di tutti gli assegni di vecchiaia, con il mantenimento dei tagli solo sulle pensioni di anzianità di dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Resta ancora l’incognita-coperture. Occorre infatti trovare una soluzione che consenta di mantenere i saldi invariati. La stretta garantisce infatti risparmi consistenti, che crescono progressivamente negli anni dagli 11,5 milioni netti nel 2024 ai 2,27 miliardi del 2043. In ogni caso l’obiettivo del governo resta quello di salvaguardare il personale sanitario.

La stretta sulle pensioni dei medici

Proprio i medici sono sul piede di guerra, tanto che hanno annunciato che, se non dovessero esserci novità, sciopereranno il 5 dicembre. A farli infuriare è stato proprio l’ingresso della norma sulle pensioni che modifica il rendimento della quota retributiva (precedente al 1996) delle pensioni liquidate dal 2024, La riforma riduce le aliquote di rendimento dei contributi versati tra il 1981 e il 1995 colpendo il personale attualmente in servizio con una perdita stimabile tra il 5% e il 25% dell’assegno pensionistico annuale, da moltiplicare per l’aspettativa di vita media. Una misura che spingerebbe 6mila medici con i requisiti per la pensione a uscire subito a cui si aggiungono almeno 13mila infermieri.

Manovra e pensioni dei medici, Fnomceo chiede chiarimenti al Governo

«Dopo tante parole e belle intenzioni, ci saremmo dunque aspettati un vero cambio di rotta che mettesse al centro il Servizio sanitario nazionale, e invece - avvertono i sindacati dei medici - siamo stati bersagliati dal taglio dell’assegno previdenziale compreso tra il 5% e il 25% all’anno, una stangata che colpisce circa 50.000 dipendenti. E non ci tranquillizzano le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del Governo in merito a possibili modifiche parziali del provvedimento, e non alla sua completa eliminazione».