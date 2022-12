Manovra, verso intesa su pensioni minime a 600 euro per over 75

Dalla Farnesina...

Tra le proposte avanzate dai ministeri ci ad esempio quelle della Farnesina con lo scorrimento delle attuali graduatorie per l'assunzione di 100 dipendenti di II area e lo svolgimento nel quadriennio 2023-2026 delle procedure concorsuali per il reclutamento di 420 dipendenti di III area, misura che costa 800.000 euro per il 2023, 7,5 milioni per il 2024 e 20 milioni per il 2025.

...al Lavoro

Ci sono poi le proposte del ministero del Lavoro per l’armonizzazione delle indennità di amministrazione per il personale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ulteriore ipotesi sanzionatorie per l’omesso versamento delle ritenute non superiore a 5.000 euro annui (sanzione dal 100% al 300% degli importi non versati).

Dallo lo Sport alle bollette dei comuni

Le richieste puntano alla trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo (Ics) nella società per azioni “Istituto per il credito Sportivo e Culturale”, volta alla promozione dell'attività dei soggetti pubblici e privati nei settori dello sport e della cultura. C’è anche il trasferimento alla Nado delle attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping, nonché l’aumento dell’autorizzazione di spesa per il 2023 di 200mila euro per il Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e il permesso per gli enti locali di effettuare nel 2023 sospensioni della quota capitale delle rate dei mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo al fine di reperire risorse da destinare alla copertura dei costi energia, ed estensione al Fondo di Garanzia Sport delle misure di moratoria e sospensione del pagamento delle rate già attivate per i finanziamenti di liquidità garantiti dal Fondo per le Pmi.

I rinforzi per polizia e vigili del fuoco e aiuti agli ucraini

L’Interno chiede l’aumento di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale della Forza armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco (10 milioni annui per 2023-2025). C’è poi la richiesta dell’istituzione di un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con una dotazione tra i 101 e 123 milioni annui per gli anni 2023-2032 e pari a 125 milioni a decorrere dal 2033. Sul tavolo anche la traslazione al 2023, con l’attribuzione delle relative risorse, delle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per il 2022 ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria (455 unità, di cui 131 unità per la Polizia di Stato, 147 per l'Arma dei carabinieri, 76 per il Corpo della guardia di finanza, 9 per il Corpo di polizia penitenziaria e 92 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Anche se da ricalibrare sui costi, infine, il Guardasigilli punta ad assicura fino al 3 marzo 2023 (cessazione delle misure di protezione temporanea) le ulteriori risorse necessarie a garantire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina nei centri governativi di accoglienza e nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) e assegna al Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di Commissario delegato per minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina fino al 3 marzo 2023.