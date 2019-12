Manovra: Iv punta i piedi sulle tasse. Vertice Governo-maggioranza a Palazzo Chigi Italia Viva presenterà un sub emendamento al ddl di Bilancio totalmente abrogativo della tassa sulla plastica e di quella sulle auto aziendali. Il partito guidato da Matteo Renzi manterrà inoltre il suo emendamento abrogativo della sugar tax

Manovra: maxi stangata sui carburanti dal 2021

Italia Viva, forza politica che sostiene l’attuale maggioranza, “punta i piedi” sulla manovra. Gli ex renziani dopo aver annunciato l’arrivo di sub emendamenti per eliminare del tutto plastic tax e revisione della tassazione delle auto aziendali, ha posto il tema anche nel corso delle riunioni in Senato, fino ad abbandonare i lavori, e ha chiesto un incontro con il governo. Dopo una interruzione sella seduta, è ripresa a Palazzo Madama la riunione tra Governo e maggioranza sugli emendamenti al Ddl di Bilancio.

Vertice a Palazzo Chigi tra forze di maggioranza

Gli occhi sono puntati su Palazzo Chigi, dove tra qualche minuto si incontreranno le delegazioni di tutti i partiti di maggioranza e per il Governo, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Dovrebbe essere l’occasione per appianare i contrasti all’interno della maggioranza.

Al netto dei nodi politici, la maggioranza ha lavorato con il Governo al Senato per mettere a punto le possibili novità di origine parlamentare al Ddl di Bilancio con la manovra che la commissione Bilancio dovrà votare domani, venerdì 6 dicembre. Fra le misure, come viene riferito a margine dei lavori, ci sarà sicuramente un “pacchetto” Enti locali in cui dovrebbero confluire misure su sblocco assunzioni, flessibilità, un recupero della triennalità dei fondi di ristoro per Imu-Tasi (al momento l’emendamento del Governo stanzia 100 milioni per il prossimo anno) e qualcosa per le Province. Dovrebbe esserci poi un innalzamento da 1.000 a 1.500 del numero di borse per i medici specializzandi. Inoltre il fondo per la non autosufficienza dovrebbe essere incrementato di 20 milioni.

A studio novità su dissesto, pacchetto Enti locali, specializzandi

Novità sono allo studio anche per far fronte al dissesto idrogeologico, sia come risorse che per la semplificazione. È tutto rimandato al tavolo che si aprirà sulle pensioni qualunque misura in materia, tramonta quindi l’ipotesi di introdurre in manovra una nona salvaguardia per gli esodati.

