Manovra, sigarette: tasse in aumento per tutti i fumatori

Per le sigarette elettroniche riazi sì ma dal 2025

Ritocco al rialzo dell’1% annuo anche per le sigarette elettroniche con i liquidi con o senza nicotina. Ma il primo aumento è posticipato al 2025 con +1% da applicare all’attuale tassa del 15% per liquidi con nicotina e quella dell’10% per i prodotti senza nicotina, a cui si aggiunge un ulteriore 1% a partire dal 2026.In questo modo si avrà una progressione che prevede un 16 e 11% di tassazione fra due e anni e un 17 e 12% fa tre anni.

Le prime reazioni degli operatori

Per quanto la manovra vada a modificare il calendario fiscale già introdotto dalla riforma fiscale 2023, i vertici della Bat esprimono un «sincero apprezzamento per il contenuto dell’articolo 11 comma 3 relativo all’aumento delle accise sui tabacchi, da cui si evince chiaramente l’impegno profuso dall’Esecutivo per garantire un aumento di tassazione bilanciato e neutrale dal punto di vista concorrenziale per tutte le categorie di prodotti».

E in una nota plaudono a approccio «equilibrato e multicategoria che si dimostra infatti fondamentale non solo per garantire la stabilità finanziaria del Paese, ma anche per offrire un terreno fertile in cui tutti gli operatori possano pianificare i propri investimenti in modo sostenibile, favorendo innovazione e occupazione». Come sempre tutto può essere affinato. E per Bat, spostando l’orizzonte già al 2025, la componente specifica per le sigarette tradizionali dovrebbe essere aumentata di un altro euro passando da 29,50 euro a 30,50 euro. Un ritocco al rialzo che per Bat «garantirebbe la piena neutralità delle dinamiche concorrenziali anche per il 2025, in linea con quanto stabilito per l’anno precedente, producendo inoltre un gettito incrementale stimato per l’erario di 97 milioni di euro».





