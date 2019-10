Manovra, legge di bilancio la prossima settimana in Parlamento L’obiettivo resta quello di chiudere la legge di bilancio entro il Ponte di Ognissanti, per mandare il testo in Parlamento entro l’inizio della prossima settimana. La commissione Finanze di Montecitorio ha invece appena avviato l’esame del decreto fiscale di Andrea Gagliardi e Andrea Marini

Manovra, Conte: meno tasse e più soldi a famiglie e imprese

2' di lettura

All’ultimo miglio continua a essere un puzzle in piena costruzione la prima manovra giallorossa. L’obiettivo resta quello di chiudere la legge di bilancio entro il Ponte di Ognissanti, per mandare il testo in Parlamento entro l’inizio della prossima settimana. Il governo giallorosso, in linea con i precedenti, ha già sforato il termine del 20 ottobre per consegnare alle Camere il disegno di legge di Bilancio. Ancora non è arrivata in Parlamento ma già, per la manovra, si preannuncia una corsa contro il tempo.



Al via l’esame del decreto fiscale

Il primo testo su cui si dovranno confrontare le Camere è comunque il Dl fiscale. La commissione Finanze di Montecitorio ha appena avviato l’esame del decreto con l’illustrazione del provvedimento da parte dei due relatori, Carla Ruocco (M5S), che è anche la presidente della Commissione, e Gian Mario Fragomeli (Pd). L’ufficio di presidenza della Commissione ha fissato all’11 novembre la scadenza per la presentazione degli emendamenti. Il testo dovrebbe arrivare all’esame dell’Assemblea il 25 novembre. La settimana prossima si terrà inoltre un ciclo di audizioni.

Il calendario della legge di bilancio

Calendario alla mano, quest’anno la legge di bilancio dovrebbe incassare il primo ok a Palazzo Madama tra fine novembre e la prima settimana di dicembre per poi passare a Montecitorio. Laddove i deputati decidessero di modificare ulteriormente il testo, servirebbe una terza lettura per l’approvazione finale, in tempi flash. Per evitare l’esercizio provvisorio, infatti l'esame della manovra si deve chiudere entro il 31 dicembre.

Renziani ago della bilancia

Nelle commissioni sarà importante il ruolo giocato dai renziani, che promettono battaglia su quota 100, contante e microtasse. Nella commissione bilancio del Senato guidata dal M5s Daniele Pesco, i due renziani di Italia viva possono essere decisivi. Su 26 componenti, infatti, 15 ne conta la maggioranza e 11 l'opposizione. Se i renziani si schierassero con quest'ultima si andrebbe in parità. Situazione solo un po' più tranquilla in commissione Finanze a palazzo Madama (presieduta dal leghista Alberto Bagnai), dove Iv ha un solo rappresentante e la maggioranza conta su 12 senatori contro gli 8 dell’opposizione.

Altri articoli

● Manovra, renziani ago della bilancia in commissione Bilancio al Senato

● Dl fiscale in Commissione Finanze della Camera: la maggioranza parte da otto deputati in più