Manovra, dal Lotto agli acquisti Amazon, possibili nuove tasse

Un raddoppio della web tax e un aumento della cosiddetta “tassa sulla fortuna”. Sono due ipotesi circolate nelle ultime ore, a partire dalla riunione dei capigruppo della maggioranza che si è svolta il 18 novembre, in vista della manovra 2023, attesa a breve sul tavolo del Consiglio dei ministri. L’obiettivo sarebbe quello di individuare nuove risorse con le quali finanziare il pacchetto delle misure.

Possibile raddoppio della web tax

La stretta fiscale potrebbe interessare le grandi piattaforme come Amazon. Tra le ipotesi circolate, quella di un prelievo sulle commesse a domicilio allo scopo di sostenere il commercio di prossimità. La soluzione di tassare quelle effettuate con mezzi che inquinano è tuttavia oggetto di riflessione, anche perché non manca chi fa presente che un aggravio andrebbe a colpire non le grandi piattaforme, ma le piccole aziende di autotrasporto che consegnano i beni ordinati alla clientela sul territorio. Un’ipotesi alternativa sarebbe quella di aumentare la web tax, che già ora colpisce l’e-commerce. Il prelievo potrebbe raddoppiare, passando dal 3 al 6 per cento.

Ipotesi aumento tassa sulla fortuna

Un contributo per rafforzare il fronte delle coperture per la manovra potrebbe arrivare anche da un’altra soluzione di cui si è parlato in queste ore: un aumento della cosiddetta “tassa sulla fortuna”, ovvero il prelievo del 20% sulle vincite del Lotto, del Superenalotto e del Gratta&Vinci, in quest’ultimo caso per importi superiori a 500 euro. La tassazione potrebbe crescere dal 3 al 5%, ma anche su questa ipotesi la partita è aperta.